Названы две основные версии крушения вертолета в Дагестане

Воздушное судно рухнуло на берегу Каспийского моря.
Константин Денисов 2025-11-07 18:40:35
© Фото: mchsdagestan, Telegram

СК РФ назвал две основные версии крушения вертолета в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В качестве основных причин падения вертолета следователи называют ошибку пилотирования или техническую неисправность. Ранее сообщалось о том, что у воздушного судна загорелся двигатель и он попытался приземлиться.

Инцидент произошел в населенном пункте Ачи-Су. Вертолет упал на нежилое здание. В результате крушения погибли четыре человека, еще трое госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

На месте падения возник пожар, который потушили прибывшие экстренные службы. Вертолет выполнял частный рейс.

