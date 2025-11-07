МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Причина катастрофы пока неизвестна.
Константин Денисов 2025-11-07 16:06:54
© Фото: МЧС России

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Всего на борту воздушного судна находились семь человек. Троим удалось выжить.

Трагедия произошла возле населенного пункта Ачи-Су. Вертолет КЭМ3 рухнул на нежилой дом.

«В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», - сказал Глазов.

На месте продолжают работу экстренные службы, устанавливая обстоятельства случившегося. Причины крушения пока неизвестны.

#в стране и мире #вертолет #Дагестан #крушение #авиакатастрофа
