Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Всего на борту воздушного судна находились семь человек. Троим удалось выжить.

Трагедия произошла возле населенного пункта Ачи-Су. Вертолет КЭМ3 рухнул на нежилой дом.

«В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», - сказал Глазов.

На месте продолжают работу экстренные службы, устанавливая обстоятельства случившегося. Причины крушения пока неизвестны.