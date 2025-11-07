МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Дагестане

В результате ЧП погибли четыре человека.
Дима Иванов 2025-11-07 17:09:02
© Фото: mchsdagestan, Telegram © Видео: mchsdagestan, Telegram

Следственный комитет по факту крушения вертолета в Дагестане возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Инцидент произошел днем 7 ноября в Карабудахкентском районе республики, где туристический вертолет Ка-226 упал на нежилой дом и загорелся.

По информации МЧС, на борту находились семь человек, из них четверо погибли на месте, трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Вертолет, принадлежащий АО «Концерн КМЭЗ», следовал по маршруту из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег».

Возгорание на месте крушение локализовано.

#в стране и мире #Дагестан #Крушение вертолета
