СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Дагестане

Следственный комитет по факту крушения вертолета в Дагестане возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Инцидент произошел днем 7 ноября в Карабудахкентском районе республики, где туристический вертолет Ка-226 упал на нежилой дом и загорелся.

По информации МЧС, на борту находились семь человек, из них четверо погибли на месте, трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Вертолет, принадлежащий АО «Концерн КМЭЗ», следовал по маршруту из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег».

Возгорание на месте крушение локализовано.