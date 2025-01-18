Боевики ВСУ восемь раз за сутки атаковали территорию ДНР

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР восемь раз за сутки и выпустили 24 боеприпаса. Такие данные приводит управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Восемь фактов вооруженных атак ВФУ. Восемь вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять мирных жителей пострадали в результате атак. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.

Вот уже несколько дней подряд активные обстрелы ВСУ приводят к ранениям и гибели мирных жителей ДНР. Так, сутками ранее пострадали три мирных жителя, столько же были ранены 15 января, а 14 января ранения получили пять человек, еще двое погибли.