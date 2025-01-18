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Боевики ВСУ восемь раз за сутки атаковали территорию ДНР

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов.
Анастасия Бобылева 2025-01-18 00:52:39
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР восемь раз за сутки и выпустили 24 боеприпаса. Такие данные приводит управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Восемь фактов вооруженных атак ВФУ. Восемь вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять мирных жителей пострадали в результате атак. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.

Вот уже несколько дней подряд активные обстрелы ВСУ приводят к ранениям и гибели мирных жителей ДНР. Так, сутками ранее пострадали три мирных жителя, столько же были ранены 15 января, а 14 января ранения получили пять человек, еще двое погибли.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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