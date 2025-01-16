МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики ВСУ за сутки обстреляли ДНР 108 боеприпасами

Боевики ВСУ применили 108 боеприпасов, обстреливая территорию Донецкой республики.
Дарина Криц 2025-01-16 01:27:36
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

За прошедшие сутки (с 00:00 15 января по 00:00 16 января) украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 108 различных боеприпасов.

При этом зафиксировано 32 обстрела, все они произошли на Горловском направлении.

Во время атак украинских националистов три человека получили ранения. Информацию об украинских обстрелах опубликовало Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Повреждения получили восемь жилых домов, объекты гражданской инфраструктуры и семь автомобилей.

Украинские националисты ежедневно атакуют Донецкую республику. Сутками ранее они выпустили 101 боеприпас, из-за чего два мирных жителя скончались, еще пять человек получили ранения.

Еще днем ранее ВСУ направили на Горловку беспилотник-камикадзе, дрон попал по Центрально-Городскому району.

#в стране и мире #ДНР #обстрелы всу #Горловское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 