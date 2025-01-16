Боевики ВСУ за сутки обстреляли ДНР 108 боеприпасами

За прошедшие сутки (с 00:00 15 января по 00:00 16 января) украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 108 различных боеприпасов.

При этом зафиксировано 32 обстрела, все они произошли на Горловском направлении.

Во время атак украинских националистов три человека получили ранения. Информацию об украинских обстрелах опубликовало Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Повреждения получили восемь жилых домов, объекты гражданской инфраструктуры и семь автомобилей.

Украинские националисты ежедневно атакуют Донецкую республику. Сутками ранее они выпустили 101 боеприпас, из-за чего два мирных жителя скончались, еще пять человек получили ранения.

Еще днем ранее ВСУ направили на Горловку беспилотник-камикадзе, дрон попал по Центрально-Городскому району.