Украинские националисты обстреляли ДНР 18 раз за сутки

Украинские националисты 18 раз за сутки атаковали территорию ДНР. Всего они выпустили 50 боеприпасов, сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Восемнадцать вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 50 единиц различных боеприпасов», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

В результате этих обстрелов пострадали три мирных жителя. Повреждены оказались два дома, два объекта гражданской инфраструктуры и три автомобиля.

За предыдущий день боевики ВСУ обстреляли ДНР 32 раза, выпустив 108 боеприпасов. Восемь жилых домов получили повреждения из-за атак националистов.