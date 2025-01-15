Боевики ВСУ выпустили 101 боеприпас по ДНР за сутки

Украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 41 раз за сутки и выпустили 101 боеприпас. Об этом сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Сорок один факт вооруженных атак ВФУ. Сорок одна вооруженная атака - на горловском направлении», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Два мирных жителя погибли в результате этих обстрелов, еще пять пострадали. Два дома и четыре автомобиля получили повреждения, также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

Днем ранее боевики ВСУ нанесли удар беспилотником-камикадзе по центру Горловки. ЧП произошло 14 января в 23:10, сообщил сервис по информированию о текущей ситуации с обстрелами со стороны ВСУ.