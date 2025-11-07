МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: США поддержали идею ЕС использовать активы РФ для кредита Киеву

В Еврокомиссии ранее предложили выдать Киеву кредит в размере 140 млрд евро, обеспечив его активами РФ.
Дима Иванов 2025-11-07 22:40:32
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

США полностью поддерживают предложение Евросоюза о применении до 185 млрд евро замороженных российских суверенных активов, хранящихся в Европе, в качестве инструмента для поддержки Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник в Вашингтоне.

«Вашингтон абсолютно поддерживает ЕС и шаги, которые они предпринимают, чтобы использовать эти активы как инструмент», - отметил источник.

Активы России на сумму около 300 млрд долларов были заморожены после того, как США и союзники запретили транзакции с Центральным банком и Минфином России в ответ на начало спецоперации на Украине.

В Еврокомиссии ранее предложили выдать Киеву кредит в размере 140 млрд евро и использовать замороженные активы России в качестве обеспечения. Бельгия, где сосредоточена большая часть российских средств, выступила против, опасаясь ответных мер Москвы. Без обеспечения активами РФ, ЕС придется ежегодно выплачивать 5,6 млрд евро только по процентам за кредит Украине.

Москва называет план по использованию суверенных средств «незаконным захватом» и обещает ответные меры, включая национализацию западных активов в России.

#в стране и мире #сша #ЕС #Еврокомиссия #замороженные активы России
