Бельгия выступила против изъятия активов РФ, опасаясь ответных шагов Москвы

На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия выступила против экспроприации замороженных российских активов для помощи Украине, согласившись лишь на формулировку, что они «должны остаться замороженными до завершения конфликта». Европейские лидеры решили отложить окончательное решение по использованию этих средств до декабря, несмотря на давление Киева. Об этом свидетельствуют выдержки из итогового заявления саммита, опубликованные Reuters, и отчеты Bloomberg.

Согласно Reuters, в финальном коммюнике саммита подчеркивается политическая воля ЕС обеспечить финансирование Украины на 2026-2027 годы, включая закупки военной техники, но без конкретики по активам РФ.

Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится львиная доля - около 225 млрд долларов из 290 млрд долларов замороженных активов ЦБ России, - настояла на сохранении их в замороженном состоянии до окончания конфликта.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер накануне саммита заявил: «Если нет, я сделаю все возможное на европейском и национальном уровнях, политически и юридически, чтобы остановить это решение». Он выдвинул три требования: разделение расходов на возможные судебные иски от Москвы, финансовые гарантии на случай возврата средств и включение в схему активов, замороженных в других странах ЕС.

Bloomberg подтверждает, что план Еврокомиссии по предоставлению Киеву 140 млрд евро ($163 млрд) в виде «репарационного займа», обеспеченного доходами от российских активов, столкнулся с жестким сопротивлением Бельгии из-за юридических рисков.

Де Вевер подчеркнул необходимость «полной взаимизации рисков» на случай претензий России.

«Государства-члены должны понимать, что если мы возьмем деньги Путина, он заберет наши деньги себе», - сказал он.

Bloomberg отмечает, что лидеры ЕС перенесли принятие решения на декабрьский саммит, чтобы урегулировать правовые и финансовые аспекты, включая распределение ответственности. Это позволит избежать немедленного давления со стороны Москвы, которая расценивает любые шаги как «кражу» и обещает «болезненный ответ».