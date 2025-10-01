МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле назвали воровством планы передать Киеву 2 млрд евро активов РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно реагировала на подобные попытки на разных уровнях.
Ян Брацкий 2025-10-01 13:46:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Планы Еврокомиссии по передаче киевскому режиму €2 млрд за счет доходов от замороженных российских активов являются воровством и незаконным изъятием. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря - о воровстве», - сказал Песков.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву €2 млрд на закупку дронов. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Коллективная Европа не первый месяц хочет легитимизировать кражу российских активов. Ранее один из дипломатов ЕС признался, что в Брюсселе активно ищут способы окончательной конфискации этих денег. Решение планируют принять в конце октября, сейчас мешает принципиальная позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что изъятие российских активов, замороженных на счетах в ЕС, может привести к наступлению «полного хаоса». Лидер Пятой республики призвал своих коллег уважать международное право. Напомним, на счетах в Европе остаются около €300 млрд. Москва неоднократно предупреждала об ответных шагах в случае попыток изъять эти активы.

#ЕС #Кремль #Песков #Урсула фон дер Ляйен #дроны #российские активы
