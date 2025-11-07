ЕС придется бессрочно выплачивать 5,6 млрд евро по процентам за кредит Украине

Евросоюз может столкнуться с необходимостью выплачивать до 5,6 млрд евро ежегодно в виде процентов по кредиту Украине на 140 млрд евро, если страны блока не договорятся об использовании замороженных российских активов для его обеспечения. Об этом предупреждает Еврокомиссия в документе, подготовленном после провала переговоров на саммите ЕС в октябре, сообщает Financial Times.

Согласно статье FT, опубликованной в четверг, Брюссель изложил варианты финансирования Украины в случае отсутствия консенсуса по российским активам. Без них кредит придется обслуживать за счет бюджета ЕС, что приведет к «бессрочным» выплатам по процентам в размере до 5,6 млрд евро в год. Это значительно превышает текущие доходы от замороженных активов - около 3 млрд евро ежегодно, которые уже направляются на поддержку Киева.

«ЕС должен будет выплачивать проценты в размере до 5,6 млрд евро в год бессрочно, если не будет достигнуто соглашение по 140-миллиардному кредиту», - цитирует издание внутренний документ Еврокомиссии.

Из 5,6 млрд евро, которые страны ЕС будут ежегодно выплачивать по процентам за кредит Киеву, 1 млрд евро ляжет на Францию - страну с уже высокой государственной задолженностью. Италия и Бельгия, в свою очередь, понесут расходы в размере 675 млн евро и 200 млн евро соответственно. Еврокомиссия также предупреждает, что привлечение заимствований на 140 млрд евро способно спровоцировать «эффект домино» для устойчивости финансового рынка.

Бельгия, где сосредоточена основная часть активов РФ, опасается юридических рисков и возможных санкций Москвы, что тормозит процесс выдачи Киеву кредита, обеспеченного резервами Москвы.

Еврокомиссия подчеркивает, что альтернативные варианты, такие как совместный долг ЕС или двусторонние гранты от стран-членов, также рассмотрены, но они менее эффективны и могут усугубить дефицит бюджета блока.

«Без использования российских активов финансирование Украины ляжет тяжелым бременем на европейских налогоплательщиков», - отмечает FT, ссылаясь на источники в Брюсселе.

Москва называет план «незаконным захватом» и обещает ответные меры, включая национализацию западных активов в России. Переговоры по кредиту продолжаются, но без прорыва ЕС рискует столкнуться с растущими финансовыми обязательствами.