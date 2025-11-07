МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео

Машина рухнула почти вертикально и через несколько секунд загорелась.
Дима Иванов 2025-11-07 20:15:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Момент крушения вертолета Ка-226 с семью людьми в Дагестане попал на видео. В результате аварии погибли четыре человека, три - серьезно пострадали.

На кадрах видно, как вертолет почти вертикально падает рядом со зданием. У машины ломаются лопасти винта, а через несколько секунд вспыхивает пламя.

СК на транспорте предварительно называет среди причин аварии техническую неисправность или ошибку пилотирования. Ранее по факту крушения было возбуждено уголовное дело.

Авиакатастрофа произошла 7 ноября в Карабудахкентском районе Дагестана: туристический вертолет Ка-226 рухнул на пустующий жилой дом и вспыхнул.

Как сообщили в МЧС, на борту было семеро пассажиров, четверо из которых скончались сразу на месте происшествия, а трое с серьезными повреждениями доставлены в больницу. Судно, принадлежавшее АО «Концерн КМЭЗ», направлялось из Кизляра в базу отдыха «Солнечный берег».

#вертолет #Дагестан #Ка-226 #Крушение вертолета
