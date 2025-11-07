Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о вступлении в силу еще одной зоны локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Это позволит начать ремонтные работы по укреплению подключения станции к электросети и предотвратить возможную ядерную аварию, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Согласно официальному заявлению МАГАТЭ, договоренность достигнута с обеими сторонами конфликта.

«Еще одно локальное прекращение огня, организованное МАГАТЭ, вступило в силу сегодня недалеко от Запорожской АЭС, открывая путь для ремонта, направленного на укрепление подключения станции к электросети и предотвращение ядерной аварии», - отметил Гросси.

Это уже второе подобное соглашение за последние недели, направленное на устранение последствий боевых действий вокруг крупнейшей АЭС Европы.

Ремонтные работы сосредоточатся на поврежденных линиях электропередачи, которые обеспечивают внешнее питание станции. С начала конфликта ЗАЭС неоднократно отключалась от сети, полагаясь на аварийные дизельные генераторы, что создает серьезные риски для систем охлаждения реакторов.

Все шесть блоков АЭС остаются в холодном останове с 2022 года, но стабильное электроснабжение критично для предотвращения перегрева топлива.

Гросси подчеркнул конструктивность сторон в переговорах, отметив, что такая координация - ключ к ядерной безопасности в зоне боевых действий. Мониторинг ремонта будут вести постоянные инспекторы МАГАТЭ на месте.

В октябре аналогичный «режим тишины» позволил восстановить часть линий, но полная демилитаризация станции, как требует агентство, по-прежнему не реализована из-за регулярных обстрелов с подконтрольных Киеву территорий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад готовит провокацию на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ядерных реакторов, ответственность за аварию планируется возложить на Москву.