В МИД РФ заявили о получении от Киева гарантий безопасности по ЗАЭС

В ведомстве подчеркнули, что консультации были «длительные и непростые».
Глеб Владовский 2025-10-22 11:26:49
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинская сторона предоставила гарантии безопасности для восстановления внешнего электропитания Запорожской АЭС. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», - цитирует заявление РИА Новости.

В ведомстве также отметили, что консультации были «длительные и непростые».

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС. В свою очередь директор ЗАЭС Юрий Черничук в разговоре со «Звездой» сообщил, что работы продлятся около недели.

Напомним, что внешнее электроснабжение ЗАЭС отключилось 23 сентября из-за обстрелов ВСУ. Станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы включились вовремя. В администрации станции сообщили, что все системы функционируют штатно, запасы дизельного топлива достаточны, радиационная обстановка в норме.

