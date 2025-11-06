Запад рассматривает организацию диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.

«Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС», - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Там также уточнили, что европейские натовцы призывают киевский режим найти возможность срочно изменить негативный ход конфликта на Украине, а также его восприятие западной общественностью.

Для достижения этой цели наиболее эффективным способом называется осуществление крупной диверсии, в которой будут жертвы среди украинцев и жителей стран ЕС. В качестве примера приводится трагедия 2014 года, произошедшая с малайзийским авиарейсом МН17, указали в СВР.

«В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов», - говорится в сообщении.

Ранее в Службе внешней разведки России раскрыли детали провокации, планируемой против России Лондоном. В Великобритании взбешены многолетними провалами при попытках нанести «стратегическое поражение» РФ, отметили в СВР.