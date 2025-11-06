МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СВР: Запад хочет возложить на Россию ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС

Запад при участии Киева рассматривает возможность диверсии на ЗАЭС.
Тимур Шерзад 2025-11-06 11:41:30
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, заявили в СВР.

«Рассматривается (странами Запада. - Прим. ред.) вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии», - говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки России отметили, что в Chatham House проводили компьютерное моделирование с учетом розы ветров. Согласно ему, радиоактивные частицы распространятся на зоны проживания подконтрольных Киеву районов и граждан стран Евросоюза вблизи украинской границы. 

При этом, как отметили в СВР, в Chatham House сочли сложным моментом возложение на Россию ответственности за катастрофу. Для этого в НПО предложили заблаговременно подготовить аргументацию для любого развития событий. Это необходимо для того, чтобы осветить все в подконтрольных СМИ так, чтобы общественность западных стран «однозначно заняла сторону Киева».

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин перечислил факты подготовки НАТО к войне с Россией. Он отметил, что европейское население подвергают пропаганде о «неизбежной агрессии» со стороны Российской Федерации, также проводится отработка мобилизационных действий.

