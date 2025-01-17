Эксперт РАН: остановка «Турецкого потока» будет выгодна только США

Газопровод «Турецкий поток» стал важнейшей топливной артерией для Европы, а его остановка неминуемо приведет к кризису. При этом единственным выгодоприобретателем от остановки «Потока» являются США, рассчитывающие подороже продать европейцам свой сжиженный газ. Об этом «Звезде» заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

«"Турецкий поток" - это жизненно важная артерия для Европы сегодня. Остановка других маршрутов создала бы сложные условия для газоснабжения Европы. И в этих условиях, особенно в зимний период, устойчивая работа этой системы трубопроводов имеет огромное значение, и это, наверное, один из ключевых факторов сдерживания цен на европейском рынке. Если возникнут какие-то проблемы с поставками, то неизбежен очередной газовый кризис», - заявил эксперт.

Для Турции работа «Потока» крайне важна, так как Анкара стремится стать ключевым игроком на газовом рынке. Для страны это вопрос стратегической важности, отметил Кулагин.

Несмотря на то что США официально не поддерживали удары Украины по «Турецкому потоку», очевидно, что именно они получат от остановки работы трубопровода наибольшую выгоду. Американцам коммерчески выгодно поднять цены на газ для Европы, чтобы продавать собственную продукцию, особенно после возведения новых американских терминалов СПГ.

«Чем напряженнее ситуация на мировом газовом рынке, чем выше цены, тем прибыльнее будут американские поставки, тем больше можно будет налогов собирать. Здесь есть определенные коммерческие интересы. Если бы поставки российского газа велись в полном объеме, то к новым американским проектам возникло бы много вопросов», - заявил эксперт.

Напомним, что Украина 11 января попыталась нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все девять БПЛА, направленные боевиками ВСУ, были сбиты, а последствия падения осколков устранены. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, США с помощью Украины намерены вывести «Турецкий поток» из строя. Постпред России в ООН Василий Небензя также заявил, что атака Украины на «Турецкий поток» могла быть совершена по наводке США и Великобритании.