Небензя: США и Британия могут стоять за атакой на «Турецкий поток»

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что атака Украины на «Турецкий поток» могла быть совершена по наводке США и Великобритании. По его словам, у России есть основания так полагать, потому что эти страны заинтересованы в продаже дорогого американского СПГ странам Евросоюза.

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», - цитирует заявление Небензи на заседании Совбеза РИА Новости.

Российский дипломат напомнил, что именно Вашингтон и Лондон препятствуют началу объективного международного расследования теракта на «Северных потоках».

Украина 11 января попыталась нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все девять БПЛА, направленные боевиками ВСУ, были сбиты, а последствия падения осколков устранены.