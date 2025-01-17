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Небензя: США и Британия могут стоять за атакой на «Турецкий поток»

По словам постпреда РФ в ООН, Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы подсадить Евросоюз на дорогой американский СПГ.
Анастасия Бобылева 2025-01-17 01:40:38
© Фото: Ali Aksoyer ZUMAPRESS.com Globallookpress

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что атака Украины на «Турецкий поток» могла быть совершена по наводке США и Великобритании. По его словам, у России есть основания так полагать, потому что эти страны заинтересованы в продаже дорогого американского СПГ странам Евросоюза.

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», - цитирует заявление Небензи на заседании Совбеза РИА Новости.

Российский дипломат напомнил, что именно Вашингтон и Лондон препятствуют началу объективного международного расследования теракта на «Северных потоках».

Украина 11 января попыталась нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все девять БПЛА, направленные боевиками ВСУ, были сбиты, а последствия падения осколков устранены.

#в стране и мире #сша #Великобритания #«Турецкий поток» #василий небензя
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