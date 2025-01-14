Власти США планируют вывести из строя газопровод «Турецкий поток» с помощью Украины. Киевский режим, следуя указке из Вашингтона, совершает в отношении газопровода теракты, которые ставят под угрозу энергетическое благополучие Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в какой области. Начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя», - заявил Лавров.

По словам Лаврова, действия США демонстрируют, что Вашингтон не намерен соблюдать правила честной конкуренции. Это же касается и американской санкционной политики - как в отношении России, так и других стран.

Ранее стало известно, что киевский режим 11 января предпринял попытку ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Для этого украинские боевики использовали девять беспилотников. Все БПЛА были сбиты, а последствия падения осколков устранены. Никто не пострадал, зафиксированы незначительные повреждения оборудования.