МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: США хотят вывести из строя «Турецкий поток»

Вашингтон дал Украине разрешение на удары по инфраструктуре газопровода, чтобы разрешить энергетическое благополучие Европы, отметил глава МИД РФ.
Алексей Курильченко 2025-01-14 11:59:08
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Власти США планируют вывести из строя газопровод «Турецкий поток» с помощью Украины. Киевский режим, следуя указке из Вашингтона, совершает в отношении газопровода теракты, которые ставят под угрозу энергетическое благополучие Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в какой области. Начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя», - заявил Лавров.

По словам Лаврова, действия США демонстрируют, что Вашингтон не намерен соблюдать правила честной конкуренции. Это же касается и американской санкционной политики - как в отношении России, так и других стран.

Ранее стало известно, что киевский режим 11 января предпринял попытку ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Для этого украинские боевики использовали девять беспилотников. Все БПЛА были сбиты, а последствия падения осколков устранены. Никто не пострадал, зафиксированы незначительные повреждения оборудования.

#Украина #Сергей Лавров #сша #«Турецкий поток» #газопровод
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 