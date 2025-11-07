МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россияне совершили рекордное количество поездок за рубеж с 2019 года

За текущий год жители России совершили 24 миллиона поездок за рубеж, что на 1,6 миллиона больше, чем годом ранее.
Марина Крижановская 2025-11-07 01:30:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В период с июля по сентябрь 2025 года жители России выезжали за пределы страны чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Подсчитано, что они совершили 10,4 миллиона поездок, что на 600 тысяч больше, чем за аналогичный период 2024-го года (9,8 миллиона).

В целом отмечается, что больше было только в 2019-м году - 10,8 миллиона заграничных поездок. Данные привела Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), с которой ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что в целом за текущий год совершено 24 миллиона поездок за рубеж, что на 1,6 миллиона больше, чем годом ранее (22,4 миллиона).

В 2025-м году у России изменился визовый режим с несколькими государствами. Так, теперь без получения визы можно отправиться в Султанат Оман, в Китайскую Народную Республику, а с середины декабря - и в Королевство Иордания. Кроме того, прорабатывается механизм еще с четырьмя африканскими странами - Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини.

#в стране и мире #россияне #статистика #заграница #поездки за рубеж
