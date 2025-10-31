Безвиз с Иорданией вступит в силу 13 декабря

С 13 декабря 2025 года россияне смогут ездить в Иорданию без виз на срок до 30 дней за одно посещение. Вступает в силу соглашение между правительствами двух стран, сообщили в МИД России.

В течение года можно находиться в стране не более 90 дней. При этом нельзя работать, заниматься бизнесом, учиться или постоянно жить без разрешения. Иорданцы тоже смогут приезжать в Россию без виз на тех же условиях.

Ранее был введен безвизовый режим между Россией и Мьянмой. Он тоже позволяет деловые и туристические поездки на срок до 30 дней. В апреле 2025 года был открыт безвиз с Оманом. В сентябре Китай ввел безвизовое посещение для российских туристов. Этот экспериментальный режим будет действовать год. Россия объявила об ответной мере.

Москва планирует также подписать соглашения о безвизе с Бахрейном и Саудовской Аравией. Кроме того, сообщалось, что МИД РФ работает над межправительственными соглашениями о взаимной отмене визовых требований с африканскими странами - Зимбабве, Мозамбиком, Замбией (до 90 дней) и Эсватини (до 30 дней).