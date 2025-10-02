МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны Африки

Проекты документов находятся на рассмотрении в вышеуказанных странах.
Екатерина Пономарева 2025-10-02 03:44:37
© Фото: Han Xu, Global Look Press

Россияне смогут ездить в Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини без визы. Об этом сообщают «Известиям» в МИД РФ.

Сейчас в министерстве работают над созданием возможности заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований. Это будет распространяться только на короткие поездки в Зимбабве, Мозамбик, Замбию (до 90 дней) и в Эсватини (до 30 дней), следует из сообщения министерства.

Проекты документов находятся на рассмотрении в вышеуказанных странах. Пока говорить о сроках подписания бумаг преждевременно.

На данный момент россиянам доступны 11 стран для безвизовых путешествий. До 90 дней они могут находиться в Тунисе, Марокко, Намибии, и ЮАР, до 60 — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, до 15 дней разрешено путешествовать по Сан-Томе и Принсипи.

Ранее Россия ввела пробный безвизовый режим с Китаем. Он будет действовать год. В Китай можно улететь максимум на 30 дней без визы.

#Африка #безвизовый режим #Мозамбик #зимбабве #замбия #Эсватини
