В Словакии заявили, что многих украинцев продолжающийся конфликт с Россией устраивает, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко.

Он пояснил, что видит, как многие выходцы из Украины тратят деньги в Монако, при этом слова лидера киевского режима Владимира Зеленского задевают словацкого политика. Своим мнением Данко поделился в интервью ТАСС.

«Меня как политика и как председателя политической партии обижает то, что Зеленский говорит, потому что я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако. Этот конфликт их устраивает», - пояснил парламентарий.

В контексте прекращения Украиной транзита российского газа, Данко обратил внимание на слова премьер-министра Роберта Фицо, который заявил, что в качестве ответной меры его страна может остановить поставки электроэнергии соседу и сократить помощь украинским беженцам. Также Данко отметил, что поспешная реакция Словакии не решит эту проблему.

Напомним, что Украина остановила транзит газа из России в Европу 1 января 2025 года, отказавшись продлевать соглашение, подписанное 30 декабря 2019 года. 11 января Фицо назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом, добавив, что тот «бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег».