МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Словакии рассказали о тратящих деньги в Монако беженцах из Украины

Словацкий парламентарий Данко заявил, что многих беженцев из Украины устраивает конфликт с Россией.
Марина Крижановская 2025-01-16 02:33:35
© Фото: IMAGO Emmanuele Contini Globallookpress

В Словакии заявили, что многих украинцев продолжающийся конфликт с Россией устраивает, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко.

Он пояснил, что видит, как многие выходцы из Украины тратят деньги в Монако, при этом слова лидера киевского режима Владимира Зеленского задевают словацкого политика. Своим мнением Данко поделился в интервью ТАСС.

«Меня как политика и как председателя политической партии обижает то, что Зеленский говорит, потому что я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако. Этот конфликт их устраивает», - пояснил парламентарий.

В контексте прекращения Украиной транзита российского газа, Данко обратил внимание на слова премьер-министра Роберта Фицо, который заявил, что в качестве ответной меры его страна может остановить поставки электроэнергии соседу и сократить помощь украинским беженцам. Также Данко отметил, что поспешная реакция Словакии не решит эту проблему.

Напомним, что Украина остановила транзит газа из России в Европу 1 января 2025 года, отказавшись продлевать соглашение, подписанное 30 декабря 2019 года. 11 января Фицо назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом, добавив, что тот «бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег».

#в стране и мире #Украина #словакия #монако #украинские беженцы #Андрей Данко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 