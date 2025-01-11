Премьер-министр Словакии заявил, что «сыт по горло» Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом. Такое заявление он сделал во время заседания комитета по европейским делам.

«Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег», — следует из сообщения.

Словацкий премьер-министр считает, что пора положить конец тому, что Зеленский «бегает по Европе» и выпрашивает деньги. Он заявил, что «сыт по горло».

Ранее Фицо сообщил об ответных мерах страны за остановку Украиной транзита российского газа. На это власти планируют остановить поставки гумпомощи, в том числе и те, которые одобрены правительством.

Напомним, что Киев отказался продлевать соглашение о транзите голубого топлива, которое было подписано 30 декабря 2019 года. Срок действия истек 1 января 2025 года.