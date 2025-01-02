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Фицо: Словакия обсудит меры против Украины из-за остановки транзита газа

По словам премьера, остановка транзита газа - это «диверсия Зеленского».
Глеб Владовский 2025-01-02 21:06:29
© Фото: IMAGO Ton Molina Globallookpress

В Словакии обсудят принятие ответных мер против Украины из-за прекращения транзита газа через их территорию. Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо.

По данным новостного портала Dennik N, политик назвал прекращение транзита российского газа «диверсией Зеленского». В связи с чем представители правительства Словакии в следующий вторник в Брюсселе поднимут вопрос остановки транзита энергоресурсов.

«Мы готовы провести переговоры и в рамках коалиции договориться остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии», - подчеркнул Фицо.

Ранее сообщалось, что словацкий премьер предупредил о суровых последствиях в случае прекращения транзита газа через Украину.

#в стране и мире #Украина #Роберт Фицо #словакия #ответные меры #транзит газа
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