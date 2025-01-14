Названы сроки полной очистки от мазута побережья юга России

Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова оценила сроки очистки от мазута прибрежных территорий на юге России. По ее словам, очистить территорию можно за пять лет - при условии активных действий со стороны властей.

«При активных действиях властей, при наличии финансирования, срок восстановления, по моим экспертным оценкам, может составлять не менее пяти лет. Если действия будут недостаточно активные, то не менее десяти лет. Если от проблемы абстрагируются - к счастью, мы такого не видим - то срок может достигать и 30 лет. Если взять среднее между оптимистичным и реалистичным прогнозом, то это займет не менее 15 лет», - заявила эксперт.

Загрязнение, по словам Соколовой, исключает возможность открытия пляжного сезона в Темрюксом районе и Анапе в этом году. Однако летом туристы все же будут туда приезжать, отдавая предпочтение отдыху в отелях с бассейнами. Тем не менее, загрязнение нанесет значительный ущерб бизнесменам, чьи заведения работаю в прибрежной зоне.

«Конечно, туризм будет, но уменьшится на треть - туристы не захотят останавливаться на прибрежных территориях, к тому же, это опасно», - отметила Соколова.

Напомним, что 15 декабря в результате шторма в Керченском проливе были повреждены два российских танкера, перевозивших топочный мазут. В результате масса постепенно стала выбрасываться в прибрежные зоны Краснодарского края и Крыма. Катастрофа привела к массовой гибели птиц и морских животных. Для ликвидации последствий выброса в регионы направились сотрудники МЧС и волонтеры.