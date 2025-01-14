МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названы сроки полной очистки от мазута побережья юга России

По словам эксперта Натальи Соколовой, для ликвидации последствий выброса может потребовать от пяти до 30 лет, в зависимости от предпринимаемых мер.
Алексей Курильченко 2025-01-14 09:55:12
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова оценила сроки очистки от мазута прибрежных территорий на юге России. По ее словам, очистить территорию можно за пять лет - при условии активных действий со стороны властей.

«При активных действиях властей, при наличии финансирования, срок восстановления, по моим экспертным оценкам, может составлять не менее пяти лет. Если действия будут недостаточно активные, то не менее десяти лет. Если от проблемы абстрагируются - к счастью, мы такого не видим - то срок может достигать и 30 лет. Если взять среднее между оптимистичным и реалистичным прогнозом, то это займет не менее 15 лет», - заявила эксперт.

Загрязнение, по словам Соколовой, исключает возможность открытия пляжного сезона в Темрюксом районе и Анапе в этом году. Однако летом туристы все же будут туда приезжать, отдавая предпочтение отдыху в отелях с бассейнами. Тем не менее, загрязнение нанесет значительный ущерб бизнесменам, чьи заведения работаю в прибрежной зоне.

«Конечно, туризм будет, но уменьшится на треть - туристы не захотят останавливаться на прибрежных территориях, к тому же, это опасно», - отметила Соколова.

Напомним, что 15 декабря в результате шторма в Керченском проливе были повреждены два российских танкера, перевозивших топочный мазут. В результате масса постепенно стала выбрасываться в прибрежные зоны Краснодарского края и Крыма. Катастрофа привела к массовой гибели птиц и морских животных. Для ликвидации последствий выброса в регионы направились сотрудники МЧС и волонтеры.

#экология #наш эксклюзив #побережье #мазут #Наталья Соколова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 