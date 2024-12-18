Капитанам потерпевших крушение у Кубани танкеров предъявили обвинение

Капитанам потерпевших крушение у Кубани нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уточняется, что задержанных обвиняют в совершении преступлений по статье ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа - Прим.Ред.).

«Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация», - говорится в заявлении ведомства.

В СК добавили, что назначили судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительскую судебную экспертизу.

Напомним, что инцидент произошел 15 декабря в Керченском проливе. Грузовое судно «Волгонефть 212» потерпело крушение из-за сильного шторма. Позднее стало известно, что рядом еще один танкер, «Волгонефть 239», сел на мель.