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Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута

В штаб вошли представители федеральных министерств и ведомств.
Виктория Бокий 2025-01-12 09:11:06
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Об этом сообщили в ведомстве.

Сообщается, что Куренков и члены сформированного федерального центра прибыли в Анапу. Штаб, в который вошли представители федеральных министерств и ведомств, будет работать на месте ЧС до полной ликвидации мазута.

В МЧС РФ сообщили, что министр Александр Куренков будет лично контролировать работы, которые ведутся на загрязненном побережье. После этого он проведет заседание правительственной комиссии, где обсудят новые дополнительные меры, чтобы быстрее ликвидировать последствия крушения танкеров.

9 января президент России Владимир Путин раскритиковал процесс по устранению разлива мазута в Керченском проливе. Глава государства считает, что предпринятых действий недостаточно. В связи с этим он поручил развернуть оперативный штаб на месте происшествия.

В середине декабря 2024 года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с топливом на борту потерпели крушение в Керченском проливе. Из-за этого мазут вылился в море.

#Черное море #танкеры #МЧС России #мазут #александр куренков
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