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Число погибших дельфинов на Кубани достигло 60

Тела животных обнаружили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском районе и в Сочи. 
Ирина Егорова 2025-01-11 00:45:43
© Фото: delfacenter, Telegram

Из-за разлива мазута после крушения танкеров погибли уже около 60 дельфинов в Краснодарском крае, заявила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Таким образом, число погибших животных увеличилось практически вдвое за неделю.

Тела животных нашли в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском районе и в Сочи, передает ТАСС. По информации центра, предварительно, основная часть погибших скончалась в первые 10 дней после инцидента с танкерами.

Разлив топлива произошел из-за аварии с двумя танкерами в Керченском проливе - они перевернулись из-за сильного шторма, власти Керчи ввели режим ЧС федерального уровня.

Сотни волонтеров и специалистов со всей страны уже почти месяц ликвидируют последствия экологической катастрофы - убирают загрязненный песок с побережья, отлавливают и вымывают замазученных птиц. По словам президента России Владимира Путина предпринятых действий сейчас недостаточно. Он поручил развернуть оперативный штаб на месте происшествия в Керченском проливе и проработать план подъема затонувших танкеров.

#Краснодарский край #Кубань #танкеры #Дельфин #экологическая катастрофа #гибель #разлив мазута
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