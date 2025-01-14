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Девятилетний шахматист из России побил мировой рекорд

Мальчик стал самым молодым игроком, получившим балл международного мастера.
Сергей Лебедев 2025-01-14 10:58:54
© Фото: Piotr Kucza, Keystone Press Agency, Global Look Press

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев стал самым молодым игроком в истории, который получил балл международного мастера. Об этом сообщает портал Chess.com.

Отмечается, мальчик выполнил норму в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней. Он почти на месяц побил достижение аргентинца Фаустино Оро.

Рекорд зафиксировали в декабре на турнире RadnickiChess IM в Белграде. На нем россиянин уступил лишь победителю соревнований. 

Напомним, в конце прошлого года российский шахматист Ян Непомнящий стал чемпионом мира по блицу по результатам турнира, прошедшего в Нью-Йорке. Первое место он разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Шахматиста с победой поздравил президент Владимир Путин. По словам главы государства, Ян Непомнящий проявил недюжинную выдержку.

Также российский лидер отметил 18-летнего шахматиста Володара Мурзина, победившего на чемпионате мира по рапиду. 

#Спорт #шахматы #Белград #турнир #Роман Шогджиев
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