Путин поздравил шахматиста Непомнящего с победой на ЧМ по блицу

Президент РФ Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего с победой на проходившем Нью-Йорке чемпионате мира по блицу. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы на "отлично" прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твёрдый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира», - говорится в поздравлении.

Глава государства также пожелал Непомнящему успехов, здоровья и спортивной удачи в новом году.

Напомним, что россиянин разделил первое место с норвежцем Карлсен. В финале оба гроссмейстера выиграли по две партии. Три дополнительные игры завершились вничью. В связи с чем, организаторы объявили чемпионами обоих шахматистов.