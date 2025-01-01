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Путин поздравил шахматиста Непомнящего с победой на ЧМ по блицу

Российский лидер подчеркнул, что гроссмейстер проявил выдержку и твердый настрой на победу.
Глеб Владовский 2025-01-01 15:22:32
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего с победой на проходившем Нью-Йорке чемпионате мира по блицу. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы на "отлично" прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твёрдый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира», - говорится в поздравлении.

Глава государства также пожелал Непомнящему успехов, здоровья и спортивной удачи в новом году.

Напомним, что россиянин разделил первое место с норвежцем Карлсен. В финале оба гроссмейстера выиграли по две партии. Три дополнительные игры завершились вничью. В связи с чем, организаторы объявили чемпионами обоих шахматистов.

#в стране и мире #Владимир Путин #поздравление #ян непомнящий #шахматист #Блиц
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