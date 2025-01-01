Шахматисты Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу по результатам соревнований в Нью-Йорке. Как сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE), впервые в истории два гроссмейстера разделили первое место.

Каждый раунд плей-офф турнира состоял из четырех партий, на партию выделялось три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода. В финальном раунде первые две партии выиграл Карлсен, однако в следующих двух Непомнящий обыграл его. После этого шахматисты сыграли три дополнительные партии, каждая из которых закончилась вничью. Норвежский шахматист предложил коллеге разделить победу, и тот согласился.

Бронзу получили польский спортсмен Ян-Кшиштоф Дуда и американец Уэсли Со. В женском турнире победила шахматистка из Китая Цзюй Вэньцзюнь, а бронзу взяли россиянка Екатерина Лагно и представительница Индии Рамешбабу Вайшали.

Ранее Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Он настаивал на том, чтобы провести игру в джинсах, что запрещено правилами чемпионата. Из-за этого инцидента шахматист заявил, что не будет участвовать в турнирах FIDE, однако президент организации Аркадий Дворкович решил смягчить правила дресс-кода на чемпионате по блицу. После этого Карлсен согласился принять участие в соревновании.