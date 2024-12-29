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Путин назвал блестящей победу шахматиста Мурзина на ЧМ по рапиду

Глава государства отметил мастерство, выдержку и подготовку российского шахматиста.
Ян Брацкий 2024-12-29 18:19:47
© Фото: Sylvia LedererXinHua Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил российского шахматиста Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду. Глава государства отметил мастерство, выдержку и отличную подготовку гроссмейстера.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку. Убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы», - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Особо Владимир Путин отметил тот факт, что весь пьедестал почета на чемпионате мира заняли российские шахматисты.

Володар Мурзин набрал 10 очков в 13 партиях, серебро досталось Александру Грищуку, бронзу забрал Ян Непомнящий (по 9,5 очка).

#Спорт #Путин #Кремль #гроссмейстер #Мурзин #«Рапид»
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