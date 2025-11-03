Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 20

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 20. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Минздрава страны.

«20 человек погибли. Еще 320 получили ранения», - говорится в материале.

Отмечается, что произошедшие подземные толчки ощущались на территории Таджикистана, Ирана, Индии Узбекистана и Казахстана.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Афганистане погибли четыре человека. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали в центральной части страны.