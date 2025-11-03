МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре человека погибли в результате землетрясения в Афганистане

Эксперты прогнозируют сотни жертв.
Тимур Юсупов 2025-11-03 04:22:46
© Фото: Oleksandr Rupeta, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 6,3 в Афганистане. Об этом пишет издание CNN, со ссылкой на источники.

По словам представителя губернатора провинции Балх Хаджи Заида, землетрясение уже повлекло за собой серьезные последствия.

«Мы понесли финансовые и человеческие потери, многие получили ранения, и, согласно имеющимся данным, на данный момент погибло четыре человека», — приводит его слова издание.

В Геологической службе США поделились неутешительными прогнозами - количество жертв может достичь нескольких сотен. Подземные толчки произошли недалеко от четвертого по величине города страны Мазари-Шариф с населением порядка 303 тысяч человек. Сообщается также, что землетрясение нанесло серьезный ущерб Голубой мечети - главному символу и визитной карточке региона.

По имеющимся данным, землетрясение ощущалось в приграничных районах Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Объявлен оранжевый уровень опасности, прогнозируются экономические и человеческие потери.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о том, что в центральной части Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.

#в стране и мире #Афганистан #землетрясение #жертвы #сейсмическая активность
