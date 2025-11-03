МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Информации о разрушениях или пострадавших пока что не поступало.
Тимур Юсупов 2025-11-03 01:45:12
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщили а Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно имеющейся информации, в 45 километрах к юго-востоку от города Мазари-Шариф на глубине около 10 километров были зафиксированы сильные подземные толчки. Первые сообщения о сейсмической активности в регионе появились в 23:28 по московскому времени.

Пока что информации о разрушениях или пострадавших не поступало. В потенциальной опасности находятся более 303 тысяч человек - именно столько проживает в Мазари-Шарифе.

Несколько дней назад множественные афтершоки с похожей магнитудой наблюдались у побережья Камчатки. Их интенсивность достигла двух-трех баллов.

#в стране и мире #Афганистан #землетрясение #сейсмическая активность
