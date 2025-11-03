Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп снова прокомментировал сообщения о якобы возможности поставить киевскому режиму многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Во время общения с журналистами он заявил, что «на самом деле» не рассматривает вероятность отправки таких ракет.

При этом Трамп отметил, что его позиция по этому вопросу может поменяться в будущем. Об этом он рассказал сотрудникам СМИ на борту своего самолета на пути из Палм-Бич в Вашингтон.

Напомним, 22 октября глава Белого дома назвал неправдой статью газеты The Wall Street Journal об одобрении Киеву ударов вглубь российской территории. В материале утверждалось, что украинцы заручились разрешением применять ракеты с дальностью более 290 километров для ударов по России.

На следующий день Трамп сказал, что специалисты в его стране знают, как обращаться с таким оружием как ракеты Tomahawk и потому никого не собираются этому учить. Но уже 31 октября прозвучали сообщения, что Пентагон одобрил Украине поставку ракет Tomahawk. Утверждалось, что их поставка не окажет существенного влияния на оборонные запасы США.