Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что статья газеты The Wall Street Journal о якобы одобрении США использования Украиной ракет большой дальности для ударов вглубь российской территории - фейк и ложная новость.

«Статья в WSJ о том, что США одобрили Украине использование ракет большой дальности вглубь территории России, - fake news! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и что бы Украина с ними ни делала!», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Прежде американские СМИ сообщили, что администрация президента США сняла ключевое ограничение на применение украинскими войсками дальнобойных ракет производства стран Запада. В материале предполагалось, что эта мера поспособствует переговорам об окончании конфликта.

«США сняли ключевое ограничение на использование Украиной западных ракет большой дальности. Этот шаг совпал с попыткой Трампа оказать давление на Москву, чтобы она начала переговоры о прекращении войны. При этом Киеву не давали согласия на американские ракеты Tomahawk», - говорится в материале издания со ссылкой на американских чиновников.

Уточнялось, что разрешение администрации Белого дома коснулось таких ракет как британские Storm Shadow, дальность полета которых превышает 290 километров. Киевский режим уже успел воспользоваться «новым разрешением», и во вторник, 21 октября, применил Storm Shadow для удара по военному заводу в Брянской области.

На этом фоне Белый дом, продолжили журналисты, по-прежнему отказывается поставлять Киеву свои крылатые ракеты Tomahawk, их дальнобойность свыше 1 600 километров, как и в целом поставки оружия дальнего радиуса действия остаются под запретом.

В начале октября та же газета WSJ публиковала материал, в котором говорилось, что США изучают возможность поставки украинцам ракет Tomahawk и Barracuda.