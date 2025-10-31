МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk Украине

Трамп уже несколько раз менял свое решение по поставкам оружия Украине.
Екатерина Пономарева 2025-10-31 20:41:46
© Фото: US Navy, Global Look Press

Пентагон одобрил передачу поставку многоцелевых высокоточных крылатых ракет большой дальности Tomahawk Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Теперь последнее решение по передаче оружия за президентом США Дональдом Трампом. По данным телеканала, военное ведомство сочло, что поставка ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы США.

Ранее Трамп дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украине не нужно ждать дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk в ближайшее время. По информации WSJ, Трамп был резок с Зеленским во время последней встречи в Белом доме.

Американский лидер добавил, что США не будет проводить никакого обучения по использованию ракет Tomahawk. По его словам, на приобретение этих навыков уходит больше года. Важны интенсивные тренировки. Tomahawk мощное и очень точное оружие, возможно поэтому он такой сложный в обучении.

#ракета #сша #Пентагон #Tomahawk
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 