CNN: Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk Украине

Пентагон одобрил передачу поставку многоцелевых высокоточных крылатых ракет большой дальности Tomahawk Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Теперь последнее решение по передаче оружия за президентом США Дональдом Трампом. По данным телеканала, военное ведомство сочло, что поставка ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы США.

Ранее Трамп дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украине не нужно ждать дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk в ближайшее время. По информации WSJ, Трамп был резок с Зеленским во время последней встречи в Белом доме.

Американский лидер добавил, что США не будет проводить никакого обучения по использованию ракет Tomahawk. По его словам, на приобретение этих навыков уходит больше года. Важны интенсивные тренировки. Tomahawk мощное и очень точное оружие, возможно поэтому он такой сложный в обучении.