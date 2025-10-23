МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что Штаты не будут никого учить пользоваться Tomahawk

Встречаясь с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп похвалил американское дальнобойное вооружение Tomahawk.
Марина Крижановская 2025-10-23 01:08:54
© Фото: U.S. Navy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна знает, как пользоваться многоцелевыми высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk.

На приобретение навыков их использования уходит не менее года постоянных тренировок. Однако же, Соединенные Штаты не собираются никого этому обучать. Об этом Трамп сообщил во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Это очень мощное оружие. Очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Чтобы научиться им пользоваться, требуется год интенсивных тренировок. А мы знаем, как им пользоваться, и не собираемся учить других людей», - президент США.

Немногим ранее американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором сообщила о якобы одобрении Белым домом применения киевским режимом дальнобойных ракет западного производства для ударов внутрь России. Позже Трамп опроверг это, назвав статью фейком.

