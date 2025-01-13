Экономист оценил перспективы запуска уцелевшей ветки «СП»

В данный момент отсутствуют какие-либо политические предпосылки для запуска уцелевшей ветки газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил экономист Никита Масленников. Он прокомментировал заявления некоторых западных политиков о необходимости восстановить работу «СП».

«Предпосылок политических нет. Пожелания могут быть какие угодно, но тем не менее на сегодняшний день это из разряда идеи очень отдаленного будущего», - отметил эксперт.

Никита Масленников подчеркнул, что России важно получить гарантии от тех, кто хотел бы запустить «Северный поток-2».

Напомним, накануне лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал восстановить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток». Также о намерении возобновить работу «СП» говорила и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель.

В беседе со «Звездой» политолог Юрий Самонкин отметил, что инициатива по восстановлению уцелевшей ветки газопровода правильная, но реализовать ее сейчас сложно.