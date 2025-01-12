Политолог: ФРГ нужно выйти из-под зависимости США, чтобы запустить «СП»

В партии «Альтернатива для Германии» высказывают правильные и конструктивные идеи по теме восстановления дипломатических, экономических и международных отношений с Россией, но реализовать их будет очень сложно. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог Юрий Самонкин, комментируя заявление Алисы Вайдель о намерении запустить «Северный поток».

«Инициатива правильна, но с точки зрения практики, мне кажется, ее сложно реализовать, пока правительство Олафа Шольца и прочие немецкие чиновники ведут прозападный, пронатовский вектор», - сказал эксперт.

По словам политолога, «АдГ» необходимо победить на выборах канцлера, чтобы реализовать свои идеи. Также нужно выйти из-под зависимости США.

«Сделать это сложно, но теоретически это возможно, потому что это отвечает интересам всех немецких избирателей», - добавил собеседник.

Напомним, ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель призвала власти начать поставки российского газа по уцелевшей после диверсии нитке «Северного потока - 2».