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Британский политик призвал покупать газ у РФ по уцелевшей ветке «СП»

Лидер британской политической партии призвал запустить одну из оставшейся целой веток газопровода «Северный поток - 2» и снова покупать у России газ.
Дарина Криц 2025-01-13 04:28:52
© Фото: Stefan Sauerdpa Global Look Press

Британский политик призвал восстановить уцелевшую ветку магистрального газопровода «Северный поток». С таким заявлением в социальной сети Х выступил лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Один из четырех трубопроводов "Северного потока" не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», - написал Кертен.

Напомним, разрушительный взрыв на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура завела дело по факту совершения международного террористического акта, а оператор Nord Stream AG назвал произошедшую аварию беспрецедентной, затруднившись озвучить сроки восстановления объекта.

Во время Восточного экономического форума в 2024 году президент РФ Владимир Путин заявил, что немецкое правительство отказалось запустить оставшуюся нитку газопровода «Северный поток». Он уточнил, что говорится об объемах в 27,5 миллиарда кубических метров топлива, начать поставлять который в Европу можно, нажав кнопку. 

#в стране и мире #Северный поток #Великобритания #уцелевшая ветка газопровода
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