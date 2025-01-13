Британский политик призвал восстановить уцелевшую ветку магистрального газопровода «Северный поток». С таким заявлением в социальной сети Х выступил лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Один из четырех трубопроводов "Северного потока" не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», - написал Кертен.

Напомним, разрушительный взрыв на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура завела дело по факту совершения международного террористического акта, а оператор Nord Stream AG назвал произошедшую аварию беспрецедентной, затруднившись озвучить сроки восстановления объекта.

Во время Восточного экономического форума в 2024 году президент РФ Владимир Путин заявил, что немецкое правительство отказалось запустить оставшуюся нитку газопровода «Северный поток». Он уточнил, что говорится об объемах в 27,5 миллиарда кубических метров топлива, начать поставлять который в Европу можно, нажав кнопку.