Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель призвала власти начать поставки российского газа по уцелевшей после диверсии нитке «Северного потока - 2». Она выступила на съезде партии в Ризе.

«Мы требуем снова запустить в эксплуатацию "Северный поток"», - сказала Вайдель.

В субботу 11 января делегаты «Альтернативы для Германии» утвердили Вайдель кандидатом в канцлеры на досрочных парламентских выборах 23 февраля.

Три нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» были разрушены взрывом 26 сентября 2022 года. Расследования диверсии были начаты в Дании, Швеции и Германии. Следствие в ФРГ еще продолжается, тогда как первые две страны прекратили разбирательство в феврале 2024 года.

В России возбуждено дело об акте международного терроризма. Российские власти уверены, что подрывники действовали при поддержке США.

Партия «Альтернатива для Германии» впервые официально выдвинула кандидата в канцлеры. Это политическое движение выступает за восстановление отношений с Россией и против поддержки Украины.