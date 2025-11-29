МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Гонконге начался трехдневный траур из-за мощнейшего пожара в истории

В городе отменены или перенесены все развлекательные мероприятия.
Екатерина Пономарева 29-11-2025 06:36
© Фото: Zhu Wei, Global Look Press

В Гонконге трехдневный траур по погибшим в мощном пожаре начался с трех минут молчания. С 29 ноября по 1 декабря все флаги на зданиях государственных учреждениях будут спущены. Об этом написано на сайте администрации города.

Трехдневный траур начался с церемонии. На ней глава правительства специального административного района Джон Ли и высокопоставленные чиновники, а также члены высшего исполнительного совета города почтили память жертв пожара тремя минутами молчания. Во время траура политики не будут посещать общественные мероприятия. Также в городе отменены или перенесены все развлекательные события.

Напомним, в Гонконге погибли 128 человека. Самый смертоносный в новейшей истории города пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court произошел в минувшую среду. Загорелся жилой комплекс из восьми строений, в каждом из которых почти 2 000 квартир. Местные органы арестовали восемь человек. Из них двух директоров консалтинговой компании и двух владельцев субподрядной компании, занимавшейся установкой строительных лесов.

Президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в Гонконге. Уточняется, что власти Гонконга предупреждали об опасности возгорания подрядчика, работавшего над реконструкцией зданий ЖК Wang Fuk Court. По словам жителей, пожарная сигнализация не сработала.

#пожар #Гонконг #траур #жк
