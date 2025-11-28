МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
По делу о пожаре в Гонконге арестованы восемь человек

Трех человек по делу о пожаре в ЖК обвиняют в непреднамеренном убийстве.
Ян Брацкий 28-11-2025 17:35
© Фото: Chen Duo, XinHua, Global Look Press

В Гонконге арестовали восемь человек по делу о пожаре в ЖК, унесшем не менее 128 жизней. Об этом пишет газета South China Morning Post. Среди арестованных - два директора консалтинговой компании, которые курировали работы в небоскребах. Следом арестовали еще шестерых, включая двух владельцев субподрядной компании, занимавшейся установкой строительных лесов.

Правоохранители провели обыски в 13 офисах, изъяли большое количество проектной документации и банковских выписок. Трех человек по данному делу обвиняют в непреднамеренном убийстве. Согласно выводам следствия, защитные сетки, брезент и пластиковые листы, которые применяли строители, не соответствовали стандартам пожарной безопасности.

Напомним, самый смертоносный в новейшей истории Гонконга пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court произошел в минувшую среду. Загорелся ЖК из восьми строений, в каждом из которых почти 2 000 квартир. Большинство жильцов эвакуировали, погибшие оказались отрезаны огнем и дымом.

#пожар #Гонконг #ЧП #суд #Уголовное дело #Wang Fuk Court
