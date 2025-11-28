Трамп назвал журналистку глупой из-за вопроса о стрелке-афганце

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку глупой за вопрос о напавшем на нацгвардейцев. Сотрудница СМИ спросила, почему он утверждает, что подозреваемого пустили в страну без достаточной проверки, несмотря на заявления Министерства внутренней безопасности, что это не так.

Трамп ответил, что подозреваемого впустили вместе с тысячами других людей, которые не должны быть в США. А журналистка, по его словам, задает вопрос, потому что она «глупый человек».

«Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь», - сказал глава Белого дома.

Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу вблизи Белого дома. Были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Одна из них, 20-летняя Сара Бекстром, скончалась. Врачи борются за жизнь ее коллеги.

Как сообщалось, 29-летний подозреваемый въехал в США в 2021 году. Его имя - Рахманулла Лаканвал. В своей стране он сотрудничал с ЦРУ.

Трамп назвал случившееся актом террора. Расследование ведется как о нападении на представителя федеральных правоохранительных органов, так и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.