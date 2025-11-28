Туск: визит Орбана и отставка Ермака - это «фатальная комбинация»

Польский премьер-министр Дональд Туск назвал «фатальной комбинацией» кризис киевского режима, вызванный отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, в сочетании с переговорами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые состоялись в Кремле. В своей публикации в соцсети Х польский премьер упоминает также президента Польши Кароля Навроцкого и «хаос» в переговорах по плану спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Орбан навещает Путина, Навроцкий - Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», - написал Туск.

Сегодня днем завершились российско-венгерские переговоры в Москве. Об этом сообщили в Кремле. Двусторонняя встреча президента Путина и премьер-министра Орбана прошла в закрытом формате. Переговоры продлились почти четыре часа.

Сегодня вечером глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. Накануне в его доме провели обыски. Об отставке глава киевского режима сообщил в видеообращении в своем Telegram-аккаунте. Он намерен перезагрузить работу своего офиса. Завтра должны состояться собеседования с кандидатами на замену Ермаку.