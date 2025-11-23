МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НАБУ допросило Умерова по делу Миндича

В пресс-службе НАБУ рассказали, что допрос Умерова был конструктивным, чиновник подробно ответил на все вопросы следователей.
Ян Брацкий 26-11-2025 18:50
© Фото: Oleksandr Klymenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) допросили секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова. Он был вызван в статусе свидетеля по коррупционному делу, в котором фигурирует ближайший соратник главы киевского режима Тимур Миндич.

«Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства», - сообщили в пресс-службе НАБУ.

О самом громком коррупционном деле в истории Украины стало известно 10 ноября. В этот день сотрудники НАБУ и антикоррупционной прокуратуры нагрянули с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу. На Украине его называют «кошельком Зеленского». Одновременно с этим следственные действия производились в офисе экс-министра энергетики и нынешнего главы Минюста Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Позже НАБУ опубликовало фотографии спортивных сумок, доверху набитых наличными, в том числе пачками долларов.

Сам Тимур Миндич предусмотрительно покинул Украину за несколько часов до начала спецоперации НАБУ. Герман Галущенко и глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук подали в отставку. В Киеве стали проходить антикоррупционные митинги с требованием наказать виновных. Президент России Владимир Путин на фоне коррупционного скандала назвал руководство Украины организованным преступным сообществом, члены которого узурпировали власть в стране с целью личного обогащения.

#Украина #коррупция #Уголовное дело #НАБУ #умеров #Миндич
