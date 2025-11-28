МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Участники аферы с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет

Самой певицы на оглашении приговора не было.
Владимир Рубанов 28-11-2025 13:35
© Фото: moscowcourts, Telegram

Балашихинский городской суд Московской области вынес приговоры обвиняемым в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Они получили от четырех до семи лет заключения.

Фигуранты действовали совместно с неустановленными соучастниками, говорится в материалах дела. Весной 2024 года мошенники связались с Ларисой Долиной по телефону, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили артистку, что преступники хотят украсть ее деньги и взять кредит под залог квартиры.

В результате Долина перевела свои сбережения на «безопасные счета» и продала жилье в центре столицы за 112 млн рублей. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей, включая комиссии банков и расходы на сделку.

Уроженка Кирова Анжела Цырульникова получила семь лет колонии общего режима и штраф размером один миллион рублей. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий из Йошкар-Олы получили по семь лет колонии особого и строгого режима соответственно, со штрафом 900 тысяч рублей каждый. Житель Тольятти Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

Гособвинение просило для них сроки от шести лет до 9,5 года и штрафы от 900 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил удовлетворить гражданские иски потерпевших и сохранить арест на имущество подсудимых. Самой певицы на оглашении приговора не было.

Подсудимые похитили также 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона у жительницы Балашихи. Последняя обратилась в правоохранительные органы. Это привело к задержанию Цырульниковой с поличным при получении муляжа денег.

После того как в августе Лариса Долина обратилась в правоохранительные органы, на ее уже проданную квартиру наложили арест. После этого суд принял решение вернуть артистке жилье. Покупательница подала жалобу, но ее отклонили и Мосгорсуд, и Второй кассационный суд. В итоге 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье осталась без денег и без квартиры.

